EA: l'infelice battuta sui giochi single player genera malcontento tra gli sviluppatori

Continua a fare eco il tweet provocatorio di EA sui giochi single player, che hanno voluto cavalcare l'onda di un recente, popolare meme per fare una battuta velocemente sommersa dalla critiche dei giocatori, e non solo.

Lo stesso Vince Zampella di Respawn Entertainment ha reagito negativamente all'esternazione dei suoi "capi", e in generale sono state numerose le critiche contro la posizione di Electronic Arts da parte dell'utenza. La situazione è degenerata a tal punto che i social manager dell'azienda si sono dovuto scusare pubblicamente con un nuovo tweet, ma ormai il danno è fatto, con alcune voci dell'industria videoludica che hanno manifestato il loro dissenso sulla discutibile ironia del colosso americano.

In particolare le critiche più feroci sono arrivare da Zach Mumbach, ex membro della defunta Visceral Games, studio chiuso anni fa dalla stessa EA. "Questa è la stessa compagnia che ha chiuso il mio studio licenziando oltre 100 grandi sviluppatori, semplicemente perché facevamo giochi single player", ha commentato amaro Mumbach, andandoci ancora più diretto nel messaggio successivo: "Se prendessimo una scala di valori da 1 a 10, la maggior parte dei giochi EA sarebbero da 6 o 7. Non perché gli sviluppatori non sono bravi, ma perché EA li costringe a lanciarli prima del tempo. I dirigenti di EA non saprebbe riconoscere un gioco da 10 in ambito videoludico".

Ma non sono mancati commenti ironici anche da parte di altre compagnie ed autori illustri come Annapurna Interactive e Cory Barlog di Santa Monica Studio, tutti a difesa delle esperienze per giocatore singolo. Eppure, non a caso, tra i giochi EA più attesi per il futuro c'è proprio una produzione single player ad opera dello studio interno Respawn, Star Wars Jedi Survivor in uscita nel 2023, seguito di quel Star Wars Jedi Fallen Order considerato da critica e pubblico tra le migliori produzioni pubblicati dalla compagnia negli ultimi anni.