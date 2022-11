EA lancia una versione gratis di FIFA Mobile per i Mondiali Qatar 2022

Non ci sono solamente novità relative ai Mondiali su FIFA 23. Infatti, Electronic Arts si sta preparando al grande evento su tutti i fronti, arrivando anche a lanciare una nuova versione gratuita di FIFA Mobile. D'altronde, ormai è tutto pronto in Qatar.

La competizione prenderà infatti il via nella giornata del 20 novembre 2022, per poi proseguire fino al 18 dicembre 2022. Gli appassionati di calcio di tutto il mondo e di sport in generale non vedono dunque l'ora di prendere visione delle partite, ma nel frattempo possono divertirsi in via digitale anche su Android, iPhone e iPad.

A tal proposito, sia sul Play Store di Google che sull'App Store di Apple è stato reso disponibile un titolo chiamato Coppa del Mundo FIFA 2022, che in parole povere rappresenta una versione aggiornata per l'occasione di FIFA Mobile. Se avete già a disposizione quest'ultimo, dunque, potreste ottenere le novità semplicemente mediante aggiornamento, mentre in alternativa potete scaricare il gioco gratuitamente.

A livello di contenuti, i giocatori possono provare a vincere la FIFA World Cup 2022, nonché giocare negli stadi della Coppa del Mondo che si terrà in Qatar e divertirsi con le stelle legate a quest'ultima. Per maggiori dettagli sulle novità, potete fare riferimento al portale ufficiale di Electronic Arts. Per il resto, come ben potete immaginare, questa versione di FIFA Mobile sta già scalando le classifiche dei titoli gratuiti dei vari store digitali.