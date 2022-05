EA lavora su 4 giochi non ancora annunciati, tra cui una grande IP e un remake

Quest'oggi Electronic Arts ha rubato la scena non solo con l'annuncio di EA Sports FC e l'abbandono della licenza FIFA, ma anche con la conferma dell'esistenza di ben quattro giochi non ancora annunciati.

Avete letto bene: nel corso dell'ultima riunione con gli azionisti, Electronic Arts ha fatto sapere di essere al lavoro su quattro giochi non ancora annunciati, tutti quanti previsti per nel primo trimestre del 2023. Il quartetto è composto da:

Un gioco appartenente ad un'IP di prestigio

Un gioco in collaborazione con uno studio partner

Un remake

Un gioco sportivo

Per quanto riguarda la major IP, il nostro pensiero è andato subito a Star Wars Jedi: Fallen Order 2, il quale, nonostante i ripetuti rumor, non ha ancora ricevuto un vero e proprio annuncio. Il secondo potrebbe essere un nuovo gioco in collaborazione con gli Hazelight Studios di Josef Fares, che hanno già dato alle stampe due prodotti sotto etichetta EA Originals (No Way Out e It Takes Two), mentre il gioco sportivo potrebbe identificarsi con il nuovo gioco sul football universitario next-gen, anticipato nel febbraio del 2021 ma mai presentato ufficialmente.

Ben più difficile immaginare il remake, dal momento che Electronic Arts ha un'ampia libreria alla quale poter attingere. Sicuramente non si tratta di Dead Space Remake, il quale è già stato ampiamente presentato. Di cosa potrebbe trattarsi secondo voi?

Gli altri piani di Electronic Arts prevedono F1 22 per il 1° luglio 2022, FIFA 23 e Madden NFL 23 entro settembre, Need for Speed e NHL 23 entro la fine del 2022 e PGA Tour nel primo trimestre del 2023.