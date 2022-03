EA lavora ad un nuovo gioco open world, curato dall'ex boss di Monolith Productions

Come vi abbiamo riportato a maggio dello scorso anno, Electronic Arts ha aperto un nuovo studio di sviluppo a Seattle, le cui redini sono stati affidate alle mani di Kevin Stephens, in passato leader della software house Monolith Productions, autrice di giochi come La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor ed il seguito L'Ombra della Guerra.

Fino ad oggi non sapevamo con esattezza in cosa consistesse il primo progetto del nuovo studio del publisher statunitense, e finalmente sono emersi i primi dettagli in merito. Grazie ai più recenti annunci di lavoro pubblicati online, scopriamo che EA Seattle è alla ricerca di un senior game designer che possa unirsi al team e il cui compito sarà quello di realizzare un "ricco, entusiasmante open world da far scoprire ai giocatori". Non ci viene svelato molto altro, a parte il fatto che il nuovo mondo di EA sarà pieno di "attività e missioni" tramite cui saranno narrati gli eventi in-game.

Sembra evidente, dunque, come Electronic Arts abbia scelto Stephens come leader dello studio di Seattle proprio per la sua passata esperienza con i videogiochi open world. La serie de La Terra di Mezzo ha ben impressionato critica e pubblico, soprattutto grazie all'adozione del Nemesis System, un'avvincente funzionalità di gioco per cui Monolith Productions ha persino creato un nuovo brevetto.