EA licenzia il 6% dei dipendenti e cambia strategia: focus sulle sue IP e giochi narrativi

Electronic Arts ha appena annunciato che licenzierà il 6% del suo intero organico come parte di un piano di ristrutturazione che comprende anche l'ottimizzazione del patrimonio immobiliare e lo spostamento del focus verso nuove opportunità di crescita.

La compagnia americana non ha svelato l'esatto numero dei dipendenti interessati dalla manovra, tuttavia, dal momento che nell'ultimo report annuale ha dichiarato un organico totale di 12.900 dipendenti, ci aspettiamo il licenziamento di circa 775 persone. In una lettera inviata allo staff, il CEO Andrew Wilson ha affermato che la compagnia "sta operando da una posizione di forza" e che d'ora in avanti si focalizzerà sulla creazione di giochi con grandi comunità di utenti basati sulle sue più grandi IP e su blockbuster dalla componente narrativa.

"Mentre ci concentriamo maggiormente sul nostro portfolio, abbiamo deciso di abbandonare i progetti che non contribuiscono alla nostra strategia, rivalutare il nostro patrimonio immobiliare, e ristrutturare alcuni dei nostri team", ha dichiarato Wilson. Una strategia chiara, che tuttavia richiederà il licenziamento di molti dipendenti: "Questa è la parte difficile, e ci stiamo lavorando con la massima cura e rispetto. Dove possibile, stiamo offrendo ai nostri colleghi l'opportunità di trasferirsi su altri progetti. Dove invece non lo è, stiamo assicurando la liquidazione e ulteriori benefici come l'assistenza sanitarie e servizi per la transizione di carriera". L'intero processo di ristrutturazione, che potrebbe costare tra i 170 e i 200 milioni di dollari, dovrebbe terminare entro il mese di settembre.

La manovra di Electronic Arts è solo l'ultima di una lunga sfilza di campagne di licenziamenti messe in atto dalle grandi aziende tecnologiche in questo 2023: lo hanno fatto anche Google, Meta, Microsoft e Amazon/Twitch, con numeri anche maggiori.