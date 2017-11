EA licenziò l'autore di Plants vs. Zombies per essersi opposto al pay-to-win?

In un recente podcast di BaerTaffy, il creatore diEdmund McMillen ha raccontato che l'autore divenne licenziato daper essersi opposto al modello pay-to-win.

"Volete sentire una storia che ha a che fare con Electronic Arts e uno sviluppatore indipendente? È una storia semi-sconosciuta, e spero di non calpestarmi i piedi nel raccontarla. Sapete, almeno fino a quando non scendo troppo nei dettagli.

È una vicenda che coinvolge un mio amico, George Fan. George realizzò un gioco intitolato "Insaniquarium", vincendo una serie di premi. Allora fu assunto da PopCap, gli diedero un piccolo ufficio con altre due persone e gli venne detto semplicemente 'hey, lavora pure sul gioco', e lui rispose qualcosa del tipo 'ok, realizzerò Plants vs. Zombies'. E lui realizzò Plants vs. Zombies, fu un grande successo, lo studio venne acquisito da EA, ed EA disse 'okay, mettiamoci al lavoro sul sequel, sugli spin-off e così via'.

E George esclamò 'ottimo! Mi è venuta un'idea per il sequel!'. Ha sviluppato questo gioco con una mentalità indipendente, come sempre, lavorando con un piccolo gruppo di persone. Era qualcosa di personale. Conoscendolo, potevo notare che i personaggi riflettevano la sua personalità, che il gioco proveniva veramente da lui. Era la sua creatura. E loro hanno detto 'hey, sai come funziona, realizza il sequel, partiamo da questo e dopo portiamolo sui dispositivi mobile, rendiamolo pay-to-win'. E lui replicò 'ah, non saprei, non mi sembra una buona idea, non vorrei realizzare qualcosa del genere con il mio gioco', e loro hanno detto 'sei licenziato'. E lui abbandonò lo studio." racconta l'autore di Super Meat Boy e The Binding of Isaac.

Il racconto non va preso alla lettera, dal momento che sarà stato semplificato per esprimere facilmente il concetto di fondo. Al di là delle politiche pay-to-win, la cui reale presenza può essere oggetto di discussione, in effetti Plants vs. Zombies 2 fu il primo capitolo della serie ad adottare un modello di vendita free-to-play.

Cosa ne pensate del racconto di Edmund McMillen, alla luce delle recenti polemiche sulle microtransazioni adottate da Electronic Arts in Star Wars Battlefront 2?