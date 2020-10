EA e le microtransazioni: nuove regole per tutelare i minori

In seguito alla segnalazione da parte di una serie di associazioni tra le quali troviamo Unc, Altroconsumo, Codici e Mdc è stato possibile in Italia mettere in atto una serie di regole che andranno a tutelare i giocatori più giovani che decideranno di acquistare un prodotto targato Electronic Arts.

Giochi come FIFA 21 ed Apex Legends possono infatti essere pericolosi per i videogiocatori minorenni, i quali rischiano di cadere vittima del sistema di microtransazioni e acquistare grosse quantità di skin o pacchetti di FIFA Ultimate Team. Per questo motivo, la collaborazione tra EA e queste associazioni italiane ha portato all'implementazione di una serie di regole che renderanno questi meccanismi più trasparenti.

Sarà ad esempio possibile creare tre tipi di account:

Bambini: questa tipologia di profilo non ha accesso alle modalità multiplayer online e non è in grado di effettuare acquisti in gioco

questa tipologia di profilo non ha accesso alle modalità multiplayer online e non è in grado di effettuare acquisti in gioco Adolescenti (dai 16 ai 18 anni): questi utenti possono giocare online senza limitazioni di alcun tipo ma non possono effettuare acquisti (prima il limite era di 25 euro)

questi utenti possono giocare online senza limitazioni di alcun tipo ma non possono effettuare acquisti (prima il limite era di 25 euro) Adulti: a differenza dei precedenti profili, gli adulti possono giocare e acquistare senza limitazioni

Come precisato dalla stessa Electronic Arts, l'account genitore può in qualsiasi momento effettuare delle modifiche ai permessi dei profili collegati e ad esempio implementare un tetto massimo di spesa per gli account degli adolescenti. Questi provvedimenti hanno soddisfatto in pieno Antitrust, che ha elogiato il comportamento di EA definendolo virtuoso e sperando che in futuro anche altri publisher possano fare altrettanto con i loro prodotti.

Avete già letto della class action in Canada contro le lootbox di Madden e NHL?