EA e le mod: un nuovo brevetto parla di un sistema di gestione e condivisione ufficiale

Stando ad un nuovo brevetto presentato da Electronics Arts, il colosso del publishing potrebbe presto adottare un nuovo sistema di distribuzione che semplificherebbe di molto la creazione e la condivisione di mod per i propri giochi.

Tra le righe del brevetto di Electronics Arts, molto denso e a tratti ripetitivo, ci sono alcuni interessanti dettagli che potrebbero fare da base per un sistema di gestione delle mod più "user friendly". Questa sorta di archivio può infatti contenere tutte le informazioni sulle diverse mod e consentire agli utenti di accedervi facilmente senza dover scaricare kit di sviluppo o dati originali del gioco. Il testo indica anche la presenza di possibili "strumenti legittimi" da utilizzare per la creazione diretta di mod per i giochi targati EA.

Insomma, l'intento del brevetto sembrerebbe quello di gettare le basi per la creazione di un database per le mod facilmente accessibile e che metta in sicurezza i giocatori e gli stessi modder. D'altronde alcuni giochi come Star Wars Battlefront 2 vedono da tempo il massiccio utilizzo di mod, come nel caso di quelle che hanno aggiunto i personaggi di The Mandalorian.

Anche altri sviluppatori stanno seguendo questa strada. CD Projekt RED ha infatti pubblicato strumenti di supporto ufficiali per le mod di Cyberpunk 2077.