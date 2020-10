EA Motive, dopo Squadrons: un altro Star Wars e una nuova IP in arrivo!

Il team di EA Motive ha di recente portato sul mercato videoludico un'interessante produzione dedicata alla Galassia Lontana Lontana, invitando i giocatori a vestire i panni di talentuosi piloti interstellari.

Il team di sviluppo ha peraltro deciso di offrire al titolo un apprezzato supporto post lancio, concretizzatosi di recente con la pubblicazione di un aggiornamento a tema The Mandalorian per Star Wars: Squadrons. Disponibile in maniera completamente gratuito, quest'ultimo amplia i contenuti del gioco dedicato agli appassionati dell'immortale saga cinematografica. Al contempo, la software house sembra però anche pronta a dedicarsi a nuovi progetti.

A rivelarlo è un annuncio di lavoro pubblicato sul sito ufficiale di EA Motive. Dedicata a un Software Developer, la posizione aperta include alcune informazioni sulle attuali attività del team di Montréal. "Il team sta immediatamente iniziando un nuovo gioco action a tema Star Wars - si legge - e ha anche in programma di creare una nuova IP originale". Insomma, sembra che gli sviluppatori canadesi siano al momento più che indaffarati.



Al momento non vi sono indizi sulla possibile identità dei progetti. Da tempo si rumoreggia di un sequel di Star Wars: Jedi Fallen Order, ma quest'ultimo - nel caso in cui fosse confermato - sarebbe probabilmente affidato a Respawn Entertainment, già autrice dell'avventura di Cal Kestis. Che EA Motive possa star collaborando allo sviluppo? Al momento, purtroppo, non resta altro da fare che attendere per scoprire qualcosa di certo!