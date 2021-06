EA Motive dopo Star Wars: reveal all'EA Play Live per una 'nota IP', parla Grubb

È appena terminata la settimana dell'E3 2021, ma si riaccende già il flusso di rumor e indiscrezioni legato agli annunci videoludici che potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.

Tra gli eventi confermati per l'estate, troviamo il già annunciato EA Play Live 2021, show con il quale Electronic Arts aggiornerà il pubblico sulle proprie produzioni in arrivo nel prossimo futuro. Dopo il reveal del gameplay di Battlefield 2042, quali saranno i giochi presenti alla manifestazione? Sulla questione ha di recente voluto esprimersi l'ormai noto Jeff Grubb, giornalista videoludico parte della redazione di Venture Beat.

Nel corso di un recente podcast trasmesso su YouTube, l'insider ha discusso brevemente delle attività in corso negli studi di EA Motive. Secondo Grubb, il team di Star Wars: Squadrons sarebbe pronto a presentare la sua nuova produzione. Il titolo, in particolare, dovrebbe essere protagonista di un reveal proprio sul palco dell'EA Play Live 2021. Nel corso della diretta, il giornalista di Venture Beat ha inoltre indirettamente confermato quanto riferito da Schreier, in merito ad una presunta cancellazione di una nuova IP di EA Motive da parte di EA. Al contrario, la software house sarebbe ora al lavoro su di una "IP consolidata", per un annuncio che farà felice il pubblico.



Per scoprire se tali rumor saranno confermati, non resta che attendere l'EA Play Live 2021!