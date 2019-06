EA dà ad un nazista in Battlefield V il nome di un soldato della Resistenza

Electronic Arts è andata incontro ad una gaffe, dopo aver dato il nome di Wilhelm Franke ad un generale nazista in Battlefield V. Si tratta di un avatar acquistabile dallo store, proposto come un lottatore senza scrupoli con un debole per gli esplosivi e particolarmente violento, come si può vedere nei video promozionali.

Il problema è che Wilhelm Franke è in realtà il nome di un famoso soldato della Resistenza, che ha combattuto dunque contro i nazifascisti nella Germania del Terzo Reich, che fu arrestato dalla Gestapo nel 1944. La cosa è costata al publisher diverse critiche, alle quali EA ha risposto con un comunicato stampa.

"Siamo venuti a conoscenza che uno dei nomi delle nostre elite, Wilhelm Franke, condivide lo stesso nome di unmembro della resistenza in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale. Vogliamo scusarci, visto che non avevamo alcuna intenzione di mancargli di rispetto, e stiamo cambiando il nome dell'Elite all'interno del gioco".

EA ha comunque voluto difendersi, dichiarando che il personaggio in questione non è propriamente un nazista, ma un soldato tedesco simile a quelli già presenti nel gioco. "In Battlefield V", prosegue la nota, "non facciamo riferimenti politici in relazione agli eventi realmente accaduti durante la Seconda Guerra Mondiale, e non ci sono svastiche all'interno del gioco".

Che ne pensate della vicenda? Nel frattempo EA ha svelato un video che mostra le nuove mappe multiplayer di Battlefield V, mentre negli scorsi giorni è stato diffuso anche il nuovo aggiornamento di Battlefield V.