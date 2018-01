EA nega che il caso Star Wars Battlefront 2 abbia compromesso il suo rapporto con Disney

È noto che il casolegato all'implementazione delle microtransazioni abbia scombinato i piani di, e minato in maniera piuttosto tangibile il rapporto di fiducia tra il publisher e la sua utenza.

A dare conferma di ciò, abbiamo i dati di vendita del gioco, di molto inferiori rispetto a quelli fatti registrare dal primo capitolo della serie e non in linea con le aspettative di EA.

Un risultato che, secondo alcune voci, avrebbe compromesso i rapporti lavorativi tra il colosso statunitense e Disney, che detiene i diritti sul franchise e li cede ad Electronic Arts affinché possa realizzare titoli su licenza Guerre Stellari. La notizia, tuttavia, è stata perentoriamente smentita da Andrew Wilson, CEO di EA.

"Non dovreste credere a tutto ciò che dice la stampa", le sue dichiarazioni. "Abbiamo un grande rapporto con Disney e abbiamo realizzato dei grandi giochi insieme, e siamo stati molto intraprendenti nel supportare i nostri utenti".

Sulla futura reintroduzione delle microtransazioni, ha inoltre così aggiunto: "Siamo in un punto in cui, quando decideremo che abbiamo il modello giusto per i nostri giocatori e la nostra community, non ho dubbi che avremo il supporto di Disney su questo aspetto".

Star Wars Battlefront 2 è disponibile per PC, PS4 e Xbox One.