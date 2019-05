EA e la next-gen: video del Frostbite mostrano il rendering dei capelli

Mentre in rete infiamma il dibattito sullo sviluppo di Skate 4 e sugli annunci che verranno fatti durante l'EA Play dell'E3 2019, i vertici di Electronic Arts si preparano all'avvento della next-gen mostrando la nuova tecnologia di rendering dei capelli implementata nel Frostbite Engine.

La nota a margine che accompagna ciascuno di questi brevi filmati dimostrativi sottolinea la volontà di Electronic Arts di far compiere un vero e proprio step evolutivo al motore grafico Frostbite per presentarsi ai nastri di partenza della prossima generazione videoludica con un engine capace di offrire esperienze digitali ai limiti del fotorealismo.

Il poker di video dedicati alla nuova tecnologia di rendering dei capelli, in effetti, sembra garantire risultati del tutto rapportabili a quelli ottenibili in ambito professionale attraverso le attuali tecniche di rendering, ma rigorosamente in tempo reale.

I prossimi videogiochi di EA che saranno realizzati attraverso il Frostbite Engine, di conseguenza, sfrutteranno questa tecnologia per la gestione dei capelli dei personaggi, ma anche dei singoli movimenti dei tessuti e delle altre superfici a schermo che necessitano di questo "trattamento". Date allora un'occhiata ai trailer che trovate in questa notizia e diteci cosa ne pensate di questa tecnologia, se la ritenete necessaria ai fini dello sviluppo videoludico su PS5 e Xbox Scarlett e se riscontrate delle analogie con la tecnologia TressFX di AMD utilizzata, ad esempio, negli ultimi capitoli della serie di Tomb Raider.