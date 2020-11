EA e la nextgen: da SW Squadrons a FIFA 21, tutte le migliorie su PS5 e Xbox Series X|S

Dopo aver annunciato l'arrivo di Star Wars Jedi Fallen Order su EA Play, i rappresentanti di Electronic Arts stilano un elenco esaustivo con i giochi che riceveranno degli update nextgen su PS5, Xbox Series X e Series S.

Similarmente a quanto illustrato da Ubisoft con le migliorie su nextgen, anche EA decide quindi di elencare le ottimizzazioni e le opzioni grafiche accessibili su PS e Xbox Series X|S in titoli come Apex Legends, Star Wars Battlefront, FIFA 21 e Need for Speed Hot Pursuit Remastered.

Apex Legends

PS5 e Xbox Series X|S - Lo sparatutto battle royale di Respawn otterrà su nextgen un aumento delle prestazioni, portando la risoluzione fino a 1440p con il lancio delle console previsto per il 10 e 19 novembre. Ulteriori migliorie grafiche arriveranno nel corso del 2021.

FIFA 21, NHL 21, UFC 4 e Madden NFL 21

PS5 e Xbox Series X|S - Al lancio delle console nextgen, i nuovi titoli EA Sports verranno eseguiti nella modalità migliore dell'attuale generazione. Su PS5 gireranno come se fosser su PS4 PRO, su Xbox Series X verranno eseguiti come se fossero su Xbox One X e su Xbox Series S gireranno come su Xbox One S. Tutte le versioni trarranno però vantaggio dai ridotti tempi di caricamento e da un framerate migliore. Quanto a FIFA 21, sono poi previsti ulteriori interventi che saranno disponibili con la patch nextgen in arrivo il 4 dicembre.

Need for Speed ​​Hot Pursuit Remastered

PS5 e Xbox Series X|S - NFS Hot Pursuit Remastered verrà eseguito nella modalità lastgen migliore sulla corrispondente console: anche in questo caso, quindi, su PS5 girerà in modalità PS4 PRO, su Xbox Series X verrà eseguito come se fosse su One X e Xbox Series S girerà in modalità One S.

The Sims 4

PS5 e Xbox Series X|S - Il gioco base e tutte le espansioni saranno compatibili con le console nextgen, con tempi di caricamento migliorati e un framerate più fluido.

Star Wars Squadrons

PS5 - Lo sparatutto dogfight di EA Motive avrà un'illuminazione migliorata su PlayStation 5, con la stessa risoluzione e il medesimo framerate della versione PS4 PRO.

Lo sparatutto dogfight di EA Motive avrà un'illuminazione migliorata su PlayStation 5, con la stessa risoluzione e il medesimo framerate della versione PS4 PRO. Xbox Series X|S - Il gioco offrirà due opzioni grafiche: la prima andrà a prediligere la qualità visiva, mentre la seconda si focalizzerà sulle prestazioni. La prima opzione aumenta la qualità dell'illuminazione a 2160p/60fps su Series X e a 1440p/60fps su Series S. La seconda opzione porta il framerate a 120fps, anche qui con la risoluzione settata su 2160p o 1440p su Series X o S, con supporto al Variable Refresh Rate (VRR) per le TV e i monitor compatibili.

Come di consueto, vi invitiamo a servirvi del modulo dei commenti per farci sapere che cosa ne pensate al riguardo.