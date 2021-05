EA non abbandona PS4 e Xbox One: nessuna esclusiva next-gen a breve

Per Electronic Arts non è ancora arrivato il momento di dire addio a PlayStation 4 e Xbox One. Lo ha confermato lo stesso colosso americano tramite il suo CEO, Andrew Wilson, sottolineando che per il momento non vedremo titoli firmati EA in esclusiva per console next-gen.

Ciò riguarderà tutti i titoli sportivi prodotti dalla software house e non solo, dato che Battlefield 6 è stato confermato per PS4 e Xbox One in aggiunta alle versioni per i nuovi sistemi di Sony e Microsoft. Nonostante ciò, il focus principale restano ovviamente PlayStation 5 e Xbox Series X/S, oltre al PC: "Tutti i nostri giochi EA Sports per l'anno fiscale 2022 sono studiati per le console next-gen, inclusi FIFA, Madden NFL, NHL e EA Sports PGA Tour", sottolinea Wilson. Il motivo per cui EA non intende per il momento abbandonare la vecchia generazione è tutta legata a una questione di basi installate: con oltre 140 milioni di console vendute combinando i risultati di PS4 e Xbox One, rinunciare a questa enorme fetta di utenza sarebbe controproducente, soprattutto alla luce di come PS5 e Xbox Series X/S ancora non siano riuscite a raggiungere significativi risultati di vendita anche per via della scarsa reperibilità dei due sistemi sul mercato.

Ma la priorità resta la next-gen, con EA che conferma che le migliori esperienze verranno offerte dalle versioni per le nuove console, pur cercando ovviamente di mantenere validi standard qualitativi anche sulla vecchia generazione. Non a caso, le versioni old-gen di Battlefield 6 non limiteranno quelle PS5 e Xbox Series X/S.