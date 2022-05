EA non si arrende: il nuovo Battlefield uscirà nel 2024 per Tom Henderson

Un nuovo gioco di Battlefield potrebbe arrivare nel 2024 secondo alcune fonti molto vicine a Tom Henderson, celebre giornalista e insider. In precedenza EA aveva fatto intendere la volontà di lanciare un nuovo Battlefield ogni due anni ma secondo Henderson le cose non andranno così.

Battlefield 2042 è stato lanciato nel 2021, questo vuol dire che un nuovo episodio sarebbe previsto per il 2023 nella tabella di marcia originale ma le fonti di Henderson non credono a questa tesi e si dicono assolutamente certe che non si parlerà di un nuovo gioco "regolare" della serie prima del 2024 ma non è escluso che si possa andare anche oltre, con uscita prevista per il 2025.

Electronic Arts e DICE stanno lavorando su nuovi contenuti per Battlefield 2042 e su Battlefield Mobile, al tempo stesso si lavora anche al futuro della serie ma per il momento il focus resta quello di riportare in vita Battlefield 2042, titolo accolto negativamente da pubblico e critica e che attualmente può contare su poche migliaia di giocatori attivi, con vendite al di sotto delle aspettative del publisher.

Riuscirà Battlefield 2042 a guadagnare la fiducia della community o DICE farebbe meglio ad andare oltre concentrandosi sul nuovo episodio della serie? Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.