EA non crede più nelle licenze ma Star Wars Jedi 3 è vivo e vegeto

Electronic Arts ha cancellato lo sparatutto Star Ward di DICE ed ha annunciato l'intenzione di licenziare oltre 650 dipendenti come parte di un riassetto aziendale che vedrà la compagnia dipendere sempre meno dalle licenze.

Oltre ad aver rinunciato ad alcune licenze sportive in ambito mobile, EA ha cancellato il gioco di Star Wars in sviluppo negli studi di Respawn ma il publisher ha voluto tranquillizzare tutti sui prossimi progetto di questo team, autore tra gli altri anche dei giochi di Titanfall.

Respawn continuerà a lavorare su APEX Legends mentre proseguono i lavori sul prossimo gioco della serie Star Wars Jedi, ideale terzo episodio della trilogia dopo Star Wars Jedi Fallen Order e Star Wars Jedi Survivor.

Continuano anche i lavori su Marvel's Iron-Man e Marvel's Black Panther, entrambi realizzati in collaborazione con Disney. A settembre 2023, Stig Asmussen ha lasciato Respawn tuttavia la serie continuerà anche senza il suo contributo, a quanto pare.

Non è invece del tutto chiaro che fine abbiano fatto le versioni PS4 e Xbox One di Star Wars Jedi Survivor, annunciate da EA la scorsa estate ma fino ad oggi mai mostrate ufficialmente. Che siano state cancellate? Il publisher non ha rivelato nulla in merito e dunque non ci resta che attendere informazioni precise da parte dell'editore.