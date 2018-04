EA non ha imposto a BioWare l'uso del Frostbite in Mass Effect: Andromeda

Intervistato da Kotaku durante l'ultima GDC, Aaryn Flynn l'ex capo di BioWare, ha dichiarato che Electronic Arts non ha mai imposto al suo team l'uso del motore di gioco Frostbite, spesso considerato la causa di molti dei problemi di sviluppo che hanno afflitto Mass Effect: Andromeda.

Ai microfoni di Kotaku (riassunto a cura di PCGamesN) l'ex numero uno di BioWare ha dichiarato che la decisione di usare il Frostbite per sviluppare Mass Effect Andromeda non è stata una scelta imposta da EA, ma dal suo team: "È stata una nostra decisione. Avevamo appena terminato Mass Effect 3 ed era da poco uscito Dragon Age II, sapevamo che il nostro motore grafico Eclipse su cui si basa DA II non ce l'avrebbe fatta con i futuri titoli della saga" ci spiega Flynn. "Non era in grado di gestire gli open world ed il suo rendering non era abbastanza forte da supportarli. All'epoca pensavamo anche al multiplayer, mentre l'Eclipse era limitato ai single player" continua l'ex boss.

"Parlammo tra di noi delle tre soluzioni possibili. Potevamo scartare l'Eclipse e cominciare daccapo con qualcosa di nostro, potevamo scegliere l'Unreal Engine oppure l'ultima opzione che ci rimaneva era quella di usare il Frostbite, che aveva ottenuto dei buoni risultati con il rendering ed era compatibile con il multiplayer" ci fa sapere Flynn.

BioWare alla fine optò per il Frostbite, scelta che causò parecchi grattacapi in fase di sviluppo del gioco. In precedenza era stato usato per gli shooter in prima persona, ed il team non aveva quindi a sua disposizione gli elementi che gli servivano per creare un RPG open world, come l'inventario ed un sistema di gestione della squadra. A questo punto gli sviluppatori furono costretti ad implementare queste feature nel motore di gioco scrivendole da zero, ma a quanto pare il Frostbite non era molto collaborativo e spesso dava problemi in questa fase dello sviluppo.

Al netto di questi inconvenienti, Flynn si dichiara sicuro che usare il Frostbite sia stata la cosa giusta da fare: "Essere parte di una community così potente come quella di EA è la scelta migliore da fare. Un plauso va fatto al team che sta dietro al Frostbite, per come riescono a farci girare titoli diversi tra loro come FIFA e Anthem. Secondo me è un risultato straordinario" conclude Flynn.

Voi cosa ne pensate? Credete che EA tornerà presto a sviluppare nuovi capitoli della saga?