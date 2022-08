EA non verrà acquisita: è il più grande studio autonomo del mondo, secondo il CEO

In un momento storico nel quale le grandi acquisizioni sembrano essere diventate all'ordine del giorno, anche Electronic Arts è finita spesso al centro di rumor che la vedevano pronta ad essere inghiottita da un pesce ancor più grosso.

Lo scorso mese di maggio, ad esempio, sono circolate delle voci in merito a dei presunti contatti tra EA e realtà di grosso calibro come NBC Universal, Amazon, Apple e Disney. Il CEO Andrew Wilson ha dunque scelto di affrontare la questione nel corso dell'ultimo botta e risposta con gli azionisti, smontando tutte le speculazioni e descrivendo Electronic Arts come "il più grande publisher e studio di sviluppo autonomo ed indipendente nel mondo dell'intrattenimento interattivo".

Nonostante l'intenzione iniziale fosse quella di non commentare rumor e speculazioni, Wilson non ha potuto fare a meno di smentire qualsiasi voce su una possibile acquisizioni di Electronic Arts, aggiungendo inoltre che "in un mondo in cui il gaming sta diventando sempre più importante nelle vite delle Generazioni Z e Alpha, che diventeranno le prime generazioni in termine di consumi, [EA] non potrebbe trovarsi in una posizione migliore di quella in cui si trova adesso in quanto compagnia autonoma".

Nella serata di ieri Electronic Arts ha comunicato gli eccellenti risultati finanziari del primo trimestre dell'anno fiscale 2022/2023, resi possibili dalle ottime performance del franchise di FIFA e dal buon lancio di F1 22. Il publisher ha anche rinnovato il suo impegno nel genere single player dopo il successo di Star Wars Jedi: Fallen Order.