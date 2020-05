EA: nuovo Remaster entro marzo 2021, Mass Effect HD in arrivo?

Durante l'ultimo meeting finanziario, Electronic Arts ha annunciato di essere al lavoro su diversi giochi non ancora annunciati, previsti in arrivo entro marzo 2021. Tra questi c'è anche un remaster HD: si tratta della trilogia di Mass Effect?

Nello specifico, Electronic Arts ha confermato di essere impegnata sui seguenti progetti, previsti in arrivo entro l'anno fiscale in corso (vale a dire entro marzo 2021):

1 gioco EA Sports (EA ha svelato i primi dettagli su FIFA 21)

2 giochi mobile

4 giochi sviluppati dai partner EA

1 titolo EA in HD aggiuntivo

Anche se Electronic Arts non ha parlato esplicitamente di Mass Effect Remaster, la trilogia del Comandante Shepard è senza dubbio la prima cosa che viene in mente quando si pensa a un nuovo titolo EA in HD.

Del resto, risale solo a inizio gennaio l'ultimo (ed ennesimo) rumor su Mass Effect Remaster, con una BioWare che non finisce di ammiccare i fan sul possibile arrivo della trilogia di Mass Effect sulle moderne piattaforme da gioco.

Entro marzo 2021 vedremo finalmente la trilogia di Mass Effect in edizione remaster su PS4, Xbox One e PC? E forse anche su PS5 e Xbox Series X? Per saperne di più non rimane che attendere ulteriori dettagli da Electronic Arts. A voi farebbe piacere se la notizia venisse confermata?