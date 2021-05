EA: nuovo studio diretto dall'ex di Monolith Kevin Stephens, action open-world in arrivo

Electronic Arts ha annunciato di aver incaricato Kevin Stephens, ex vicepresidente e capo di Monolith Productions, di dirigere un nuovo studio che prenderà vita nei pressi di Seattle. Tra i progetti del neonato team ci sarà un'avventura open-world.

Sebbene non abbia ancora ricevuto un nome ufficiale, il nuovo studio lavorerà alla creazione di un action open-world, facendo tesoro dell'esperienza di Kevin Stephens. Lo sviluppatore ha infatti supervisionato Monolith Productions durante lo sviluppo de La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor e La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra. Questa mossa riunirà poi Stephens con Samantha Ryan, attuale vicepresidente senior di EA ed ex presidente di Monolith Productions alla fine degli anni '90: "Kevin che unisce le forze con Samantha e con i team incredibilmente talentuosi di Electronic Arts aggiunge ulteriore spessore al nostro collettivo" ha detto Laura Miele, chief studio officer di EA. "Kevin è un leader e uno sviluppatore eccezionale e non vediamo l'ora di supportarlo mentre costruisce il nuovo team. Essendo noto per i suoi giochi di azione e avventura open-world, sappiamo già che i giocatori attenderanno con impazienza ulteriori dettagli su questo nuovo studio e sui suoi progetti".

Samantha Ryan ha poi aggiunto qualche dettaglio sul nuovo studio, lasciando aperti molti interrogativi: "Stiamo ancora cercando di rispondere ad alcune questioni fondamentali. Quanto sarà grande? Che giochi? Quanto velocemente crescere? Kevin ed io sappiamo quanto sia importante gettare le giuste basi per qualsiasi studio. Quando corri troppo non ti concedi il tempo per essere premuroso. Perché correre?".

Al momento non è chiaro se Stephens lavorerà ad IP originali o a prodotti già esistenti. EA ha promesso nuove informazioni entro il prossimo autunno. Non resta che attendere!