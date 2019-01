EA Origin Access: primo mese a 99 centesimi per chi si abbona entra il 4 febbraio

Electronic Arts lancia una nuova promozione su EA Origin Access: il primo mese di abbonamento Basic costerà solamente 99 centesimi per tutti coloro che effettueranno la sottoscrizione entro il 4 febbraio.

"Dal 29 gennaio al 4 febbraio 2019, puoi ottenere il tuo primo mese di Origin Access Basic su PC per soli 0,99€. Una volta abbonato, immergiti in giochi come Star Wars Battlefront II, The Sims 4, Burnout Paradise Remastered e Madden NFL 19, che arriveranno in The Vault dal 1° febbraio. Potrai anche essere tra i primi a testare per un massimo di 10 ore le ultime novità, come FIFA 19, Battlefield V e Anthem (disponibile dal 15 febbraio) con le Versioni di prova Gioca per primo. La parte migliore è che, se deciderai di acquistare il gioco, conserverai i progressi ottenuti. E abbiamo menzionato lo speciale sconto del 10% per gli acquisti digitali su Origin sempre incluso nell'abbonamento? No, perché abbiamo appena lanciato questa fantastica promozione. Per un periodo limitato, puoi ottenere il tuo primo mese di Origin Access Basic* per soli 0,99€. Dopo il primo mese, il tuo abbonamento continuerà al costo di 3,99 € al mese e potrai annullarlo in qualsiasi momento."

Per maggiori dettagli vi rimandiamo al sito di EA Origin Access, dove troverete tutte le informazioni sull'offerta, eventuali limitazioni ed i link per sottoscrivere subito l'abbonamento a 99 centesimi.