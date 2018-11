EA Origin: saldi Black Friday con sconti su FIFA, Star Wars e Battlefield

Il Black Friday arriva anche su Origin: il negozio online di Electronic Arts propone una serie di offerte speciali sui migliori giochi del catalogo, con sconti fino al 60% sui migliori titoli targati EA e EA Sports.

Tra i giochi in offerta su Origin per il Black Friday troviamo The Sims 4 Stagioni a 19.95 euro, Titanfall 2 a 7.74 euro, FIFA 19 a 35.90 euro, Madden NFL 19 a 35.94 euro, Battlefield 1 a 4.97 euro, Star Wars Battlefront 2 a 14.97 euro, Dragon Age Inquisition a 4.74 euro, Need for Speed Payback a 17.97 euro, Mass Effect Andromeda a 12 euro e Burnout Paradise a 9.97 euro, solamente per citarne alcuni.

Sullo store sono presenti come saprete anche giochi di editori terzi, con promozioni che coinvolgono in particolar modo i titoli Ubisoft come Watch Dogs 2, The Division, Ghost Recon Wildlands, The Crew 2 e Far Cry 4, solamente per citarne alcuni.

I saldi di Origin andranno avanti fino al 26 novembre, per essere sempre aggiornati su sconti e promozioni vi rimandiamo alla pagina offerte videogiochi per il Black Friday aggiornata quotidianamente con le proposte più interessanti dei rivenditori fisici e online.