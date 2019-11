EA Origin: tra gli sconti del Black Friday ci sono anche Star Wars Battlefront 2 e Anthem

In ritardo di qualche giorno rispetto alle offerte proposte su Xbox One e PlayStation 4, Electronic Arts ha finalmente dato il via agli sconti del Black Friday 2019 su PC attraverso il suo client Origin.

Da oggi fino al prossimo martedì 3 dicembre 2019, i giocatori PC potranno acquistare numerosi titoli più o meno recenti in forte sconto.

Ecco alcuni dei titoli facenti parte della promozione:

The Sims 4 a 9,97 euro

Vita sull'isola (espansione di The Sims 4) a 19,99 euro

Stagioni (espansione di The Sims 4) a 19,95 euro

FIFA 20 a 39,99 euro

Need For Speed Heat a 39,99 euro

Madden NFL 20 a 39,93 euro

Battlefield V a 15,99 euro

Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville a 29,99 euro

Star Wars Battlefront 2 a 8,97 euro

Titanfall 2 a 4,97 euro

Battlefield 1 a 4,97 euro

Anthem a 11,98 euro

Dragon Age Inquisition a 7,96 euro

Burnout Paradise Remastered a 9,95 euro

Tom Clancy's Rainbow Six Siege a 7,99 euro

Quelle che avete letto sopra sono solo alcune delle numerose offerte che potete trovare sul sito ufficiale di EA Origin e che coinvolgono anche edizioni speciali dei giochi e relativi contenuti aggiuntivi, come nei casi di The Sims 4 e Battlefield 1.

Vi ricordiamo che proprio qualche settimana fa vi abbiamo parlato degli ultimi aggiornamenti gratuiti di Star Wars Battlefront 2 grazie ad un articolo di Andrea Porta.