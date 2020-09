EA Origin si trasforma e cambia nome: ancora novità in casa Electronic Arts

È tempo di grandi aggiornamenti in casa Electronic Arts, con il colosso videoludico impegnato in un'operazione di rebranding e trasformazione dei propri servizi.

In rapida successione, nel corso degli ultimi mesi EA ha condiviso con la platea di appassionati una corposa selezione di novità. Tra queste ultime hanno ad esempio trovato spazio la pubblicazione di giochi EA su Steam, ma anche l'annuncio dell'inclusione di EA Play in Xbox Game Pass Ultimate come parte di un unico servizio di abbonamento. Le iniziative di rinnovamento della compagnia non sono tuttavia terminate, come conferma l'annuncio del SVP Mike Blank.

Quest'ultimo ha infatti reso noto che anche EA Origin è stato coinvolto in questo processo di rivoluzione. La piattaforma si appresta in particolare a veder mutato il suo nome in "EA Desktop App". Al cambio di terminologia si accompagnano anche ulteriori cambiamenti, volti a rendere l'ecosistema più agile da navigare da parte degli utenti. Tra gli obiettivi dichiarati di Electronic Arts, afferma il dirigente, vi è inoltre una forte volontà di "creare un'esperienza maggiormente fluida, rapida e social per i nostri giocatori, che possa diventare per loro il luogo migliore per connettersi con le persone con cui vogliono giocare nei giochi in cui desiderano immergersi".