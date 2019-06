EA Originals annuncia i nuovi giochi di Hazelight Studios, Zoink Games e Glowmade

Piccoli studi, grandi giochi: è il motto di EA Originals, etichetta appartenente ad Electronic Arts che si occupa di portare sul mercato i lavori degli studi indipendenti. Grazie ad essa, negli ultimi anni sono nati giochi come Unravel 1 & 2, Fe e A Way Out: presto, a questi si uniranno altri tre giochi.

Dopo l'EA Play 2019 andato in onda nel pomeriggio di ieri 8 giugno, EA Originals ha infatti annunciato i nuovi giochi di Zoink Games e Glowmade e Hazelight Studios. Zoink Games, celebre per titoli come Flippin' Death, Zombie Vikings e il già citato Fe, è al lavoro su Lost in Random, un action adventure con elementi strategici che "esplorerà i concetti di caso e opportunità", e che sarà ambientato in un mondo vivido e oscuro. Per l'occasione sono stati condivise tre illustrazioni che ci danno un'idea della direzione artistica del progetto (le trovate nella galleria in calce).

Glowmade è invece al lavoro su Rustheart, un action RPG cooperativo che accompagnerà i giocatori e il loro aiutante robot in un'avventura in giro per un vibrante multiverso. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, il gioco offrirà un riuscito mix tra elementi action, RPG e tattici. Non sono stati resi disponibili screenshot e/o illustrazioni, pertanto dobbiamo accontentarci del solo logo.

L'ultimo dei tre progetti è in lavorazione presso Hazelight Studios, team di Josef Fares già celebre per A Way Out. Il gioco, ancora privo di un titolo, proseguirà la tradizione dello studio offrendo un'esperienza basata sulla storia e sulla collaborazione tra i giocatori.

Fares, tra l'altro, appare nel video condiviso da EA Originals in occasione degli annunci, che ci porta alla scoperta delle personalità e delle software house al lavoro con l'etichetta. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che il prossimo titolo EA Originals ad arrivare sul mercato sarà Sea of Solitude, previsto per il 5 luglio su PlayStation 4, Xbox One e PC.