EA Originals cambia strategia: ora punta a progetti di grande portata

Inaugurata da Electronic Arts nel 2016, la divisione EA Originals nacque con lo scopo di pubblicare progetti indipendenti più piccoli, mettendo in risalto il talento e le idee di team minori grazie a partnership studiate ad-hoc.

Grazie a questo programma hanno visto la luce produzioni come ad esempio Lost in Random, i due Unravel, Rocket Arena, A Way Out e soprattutto It Takes Two, forse il gioco di maggior successo dell'iniziativa dalla sua nascita ad oggi (ricordiamo infatti che It Takes Two ha superato le 10 milioni di copie vendute). Adesso, però, il progetto sta per evolversi per puntare così a prodotti di spessore molto più grande, apparentemente mettendo in secondo piano produzioni maggiormente indicate ad un pubblico di nicchia. A confermarlo ai microfoni del portale Games Industry è Jeff Gamon, GM di EA Partner.

"Abbiamo iniziato con giochi indie più piccoli, adesso vogliamo spostarci su giochi di ogni forma, dimensione, scopo e budget. Ci stiamo allontanando dalla nicchia per abbracciare titoli più coraggiosi ed ambiziosi. E stiamo attirando tante sensazioni positive da parte della stampa e dei consumatori. Stiamo cavalcando il successo di It Takes Two, ma anche gli altri giochi che abbiamo pubblicato nel corso della nostra storia sono stati ben ricevuti dalla critica", afferma Gamon, che prosegue: "Credo che per il modo con cui stringiamo partnership con gli altri studi, EA Originals sia unica nel settore videoludico. Tutto ciò che facciamo è sempre in collaborazione con gli studi con cui lavoriamo. Apriamo la porta a tutte le risorse ed il talento che i nostri team interni hanno e le indirizziamo verso i nostri partner. E nel mentre ci assicuriamo di proteggere la loro libertà creativa".

Gamon assicura in ogni caso che le produzioni indie continueranno a far parte dei piani di EA Originals, sebbene non avranno più uno spazio centrale come in precedenza. In linea con questa nuova strategia, la prossima produzione in arrivo di tale iniziativa è Wild Hearts, sviluppato in collaborazione con Omega Force e disponibile a partire dal 17 febbraio 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X/S: il nostro provato di Wild Hearts vi permette di farvi un'idea più chiara su cosa offrirà il progetto.