EA pensa ad un Battle Pass con ricompense a scelta? Possibili dettagli in un brevetto

Nel corso delle ultime ore è spuntato in rete un brevetto legato ad Electronic Arts il cui contenuti potrebbe anticipare quello che sarà l'approccio dell'azienda con i Pass Battaglia.

Il brevetto in questione, intitolato "Seasonal Reward Distribution System", fa riferimento ad una nuova tipologia di pass stagionale con una struttura completamente diversa rispetto a quella che siamo abituati a vedere in molti free to play. Stando ai documenti pubblicati di recente, EA starebbe valutando la possibilità di includere nei propri titoli un Pass Battaglia le cui ricompense non sono fisse: a differenza di un sistema lineare, infatti, dovrebbe essere implementata una sorta di sistema a percorsi con ricompense differenti in base a quello selezionato. Dai documenti emerge anche che alcuni di questi percorsi dovrebbero essere gratuiti e accessibili a tutti, invece altri richiedono un accesso alla versione premium del pass, ovvero quella a pagamento.

Si tratta ovviamente di un brevetto e non è da escludere che l'idea possa non arrivare mai in un titolo EA o essere implementata con delle profonde differenze rispetto al concept descritto nei documenti. In ogni caso è evidente che l'azienda stia pensando a qualche tipo di innovazione per il sistema di pass stagionali.

