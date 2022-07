EA Play a 1 euro! Torna la promozione per il primo mese di abbonamento su PC e console

Dopo aver dato ufficialmente inizio al valzer di notizie su FIFA 23 col gameplay del Reveal Trailer, Electronic Arts si premura di rilanciare la promozione sul primo mese di abbonamento di EA Play a solo 1 euro per i nuovi iscritti su PC, PlayStation e Xbox: ecco come aderirvi.

Conosciuto in origine come EA Access, il servizio EA Play consente ai suoi iscritti di poter accedere a un vasto catalogo di videogiochi prodotti e sviluppati in questi anni dal publisher e sviluppatore americano. Nell'elenco dei titoli EA presenti nella ludoteca virtuale di EA play troviamo Mass Effect Legendary Edition, FIFA 22, Need for Speed Heat, Battlefield e tantissimi altri videogiochi, ivi compresi il capolavoro cooperativo It Takes Two, F1 2021 e tutti i capitoli maggiori della serie di Dragon Age.

La nuova promozione lanciata da Electronic Arts è già attiva su tutte le piattaforme e si applica automaticamente nel primo mese di sottoscrizione a EA Play per i nuovi abbonati, con l'opportunità di attivare o meno il rinnovo automatico per i successivi mesi di abbonamento al canonico prezzo di 3,99 euro per il rinnovo mensile o 24,99 euro per quello annuale.

In aggiunta all'accesso al Vault dei giochi 'gratis' del colosso videoludico statunitense, ai membri di EA Play viene offerta l'opportunità di effettuare l'acquisto o il preordine di tutti i videogiochi, DLC e pacchetti aggiuntivi dei titoli Electronic Arts con uno sconto fisso del 10% sul prezzo di listino. Tra i vantaggi dell'abbonamento citiamo anche l'accesso alle prove di 10 ore per i nuovi titoli EA selezionati dall'editore.

La nuova iniziativa lanciata da EA è già attiva e lo rimarrà fino a giovedì 4 agosto su PC (EA App o Steam), PlayStation Store e Microsoft Store per console Xbox.