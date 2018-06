EA Play 2018: Anthem, FIFA 19 e Battlefield 5 tra i protagonisti della conferenza EA

Con il suo EA Play 2018, Electronic Arts ha ufficialmente dato il via all'E3 2018, la manifestazione videoludica più attesa dell'anno.

Per l'occasione, il nostro Francesco Fossetti ha fatto un recap degli annunci e ha detto la sua sulla strategia comunicativa del publisher americano. Electronic Arts ha aperto le danze annunciando FIFA 19 e la collaborazione con l'UEFA Champions League, prima di passare a Battlefield V che quest'anno includerà un'inedita (per la serie) modalità Battle Royale. Il titolo di DICE tornerà a farsi vedere in maniera approfondita durante la conferenza Microsoft, fissata per le ore 22:00 di oggi domenica 10 giugno.

Ampio spazio è stato dato anche due EA Originals che ci hanno colpiti positivamente. Unravel Two include una modalità cooperativa ed è già disponibile sugli store digitali, mentre Sea of Solitude appare decisamente affascinante. La chiusura è spettata ad Anthem, che si è mostrato in un nuovo trailer cinematografico e in un video di gameplay. Per l'occasione gli sviluppatori hanno anche spiegato che la componente narrativa svolgerà un ruolo importantissimo e che la cooperativa non sarà obbligatoria.

Trovate il video con le impressioni di Francesco Fossetti in apertura di notizia. Voi invece cosa ne pensate della conferenza di Electronic Arts? Vi è piaciuto o vi aspettavate qualcosa di diverso?