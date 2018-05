EA Play 2018: la conferenza E3 di Electronic Arts commentata sabato 9 giugno alle 20:00

Sabato 9 giugno alle 20:00 (ora italiana) si terrà la conferenza EA Play di Electronic Arts: il publisher americano aprirà l'E3 2018 con uno show in programma all'Hollywood Palladium di Los Angeles. Per l'occasione, commenteremo lo show in diretta su Twitch.

Electronic Arts approfitterà dell'evento EA Play E3 2018 per presentare le novità della prossima stagione videoludica, tra cui FIFA 19, Battlefield 5 e Madden NFL 19. Spazio anche ad Anthem (rimandato al 2019) mentre non sembrano esserci possibilità per il ritorno di Need for Speed, franchise probabilmente in pausa dopo i tiepidi risultati commerciali di NFS Payback. E per quanto riguarda le sorprese? In molti sperano nell'annuncio di Dragon Age IV, inoltre il publisher potrebbe annunciare nuovi titoli della collana EA Originals, di cui fanno parte produzioni come Unravel, Fe e A Way Out.

La conferenza E3 EA Play 2018 sarà commentata in diretta sabato 9 giugno alle ore 20:00 esclusivamente su Twitch, vi invitiamo a sintonizzarvi sul nostro canale per poter seguire tutti gli show commmentati e tradotti in italiano. Iscrivendovi riceverete una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, inoltre la registrazione è indispensabile per poter interagire in diretta con la redazione e la community.

Approfittiamo dell'occasione per ricordare che durante l'E3 2018 aggiorneremo regolarmente il nostro canale Telegram e la pagina Facebook con foto, video esclusivi, prime impressioni sui giochi provati in fiera, immagini in diretta dallo showfloor e dalla città di Los Angeles, per farvi vivere l'E3 a 360 gradi. Per tutte le novità e gli aggiornamenti in diretta potete anche seguire i profili Facebook dei nostri inviati a Los Angeles Francesco Fossetti, Francesco Serino, Giuseppe Arace, Tommaso "Todd" Montagnoli e Alessandro Bruni. Vi aspettiamo sui nostri canali!

