EA Play 2019: nessuna conferenza, tutti gli stream si terranno in una sola giornata

Electronic Arts ha aggiornato il format di EA Play 2019, lo showcase che si terrà nei giorni precedenti l'E3 di Los Angeles. Quest'anno la compagnia non terrà alcuna conferenza, come già confermato nei mesi scorsi, tuttavia adesso cambia il giorno dedicato agli streaming.

"Desideriamo condividere con voi un rapido aggiornamento sugli orari degli streaming live di EA PLAY. Abbiamo deciso di raggruppare tutte le nostre dirette live nella giornata di sabato 8 giugno, così i fan avranno una lista completa di stream che li porteranno all'interno dei giochi e nuovi contenuti, tutto in un giorno solo. L'evento in precedenza programmato per il venerdì, ora darà il via alle nostre attività del sabato. Inoltre, centinaia di content creator saranno presenti all'EA PLAY e trasmetteranno live in streaming dalla Creator Cave per tutto il weekend. Presto condivideremo maggiori dettagli sul nostro programma di stream completo, inclusi tutti i luoghi che potrai seguire."

Le trasmissioni in livestream si terranno dunque esclusivamente nella giornata di sabato mentre il 9 giugno sarà dedicato esclusivamente alla prova dei giochi in loco da parte dei partecipanti e dei membri della stampa. Nessuna attività è invece prevista per il venerdì 7 giugno, a differenza di quanto comunicato inizialmente.