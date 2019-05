EA Play 2019: data e orari delle conferenze Star Wars, FIFA, Apex Legends e Battlefield

Electronic Arts ha finalmente annunciato i propri piani per l'E3 2019: la compagnia sarà presente a Los Angeles con il proprio evento EA Play in programma nei giorni di sabato 8 o domenica 9 giugno, con la prima giornata interamente dedicata agli streaming e la seconda alla prova dei giochi in loco.

Sabato 8 giugno la compagnia trasmetterà per quasi tre ore una serie di livestream dedicati a singoli giochi, mentre come sappiamo non è prevista una conferenza classica. Dalle 18.15 (ora italiana) inizierà il countdown, si proseguirà poi con il reveal gameplay di Star Wars Jedi Fallen Order alle 18:00, Apex Legends alle 19:00, Battlefield V alle 19:30 ed i reveal di FIFA 20 e Madden NFL 20 rispettivamente alle 20:00 ed alle 20:30, infine alle 21:00 spazio a The Sims 4. Il nuovo Need for Speed non sarà presente all'EA Play, come confermato dal publisher, sebbene il lancio sia previsto per fine anno.

EA Play E3 2019 Data e Ora

18:15: Countdown to EA Play

18:30: Star Wars Jedi Fallen Order

19:00: Apex Legends

19:30: Battlefield V

20:00: EA Sports FIFA

20:30: EA Sports Madden NFL

21:00: The Sims 4

Potrete seguire gli streaming EA Play E3 2019 sul canale Twitch di Everyeye.it, dove commenteremo in diretta le novità su Star Wars Jedi Fallen Order, Apex Legends, Battlefield V, The Sims 4, FIFA 20 e Madden NFL 20, per un weekend pre E3 all'insegna di Electronic Arts.