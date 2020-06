EA Play 2020: le novità da FIFA 21 a Skate 4 e Star Wars Squadrons

L'evento EA Play 2020 non è stato ricchissimo di sorprese ma non sono mancati annunci di discreto interesse tra cui la presentazione di una serie di nuove IP targate EA Originals e la presentazione di FIFA 21 e Star Wars Squadrons.

Si parte con Apex Legends in arrivo su Nintendo Switch, il Battle Royale di Respawn sarà disponibile anche su Steam con supporto per il Cross-Play su tutte le piattaforme. Annunciati anche il nuovo gioco di Josef Fares It Takes Two e lo sparatutto multiplayer online Rocket Arena ispirato a Smash Bros. Zoink Games ha invece annunciato la fiaba magica Lost in Random.

Spazio anche a FIFA 21 per PlayStation 5 e Xbox Series X presentato con un doppio trailer insieme a Madden NFL 21. Electronic Arts ha mostrato anche il gameplay di Star Wars Squadrons, gioco multiplayer 5v5 in arrivo a fine anno su PC, PS4 e Xbox One, compatibile anche con i visori VR.

E ancora, uno sguardo al futuro di Electronic Arts con brevissime clip tratte da da concept di Dragon Age IV, Need for Speed e Battlefield 6, gli ultimi due non ancora annunciati ufficialmente.

Infine, lo show si chiude dopo circa 50 minuti con una sorpresa, ovvero l'annuncio di Skate 4, nuovo gioco di skateboard del quale però non sappiamo nulla, neanche la finestra di lancio o le piattaforme di destinazione. Confermato anche l'arrivo su Steam di FIFA 21 e degli altri giochi targati Electronic Arts di prossima uscita.