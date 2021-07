EA Play 2021 del 22 luglio: previsioni e aspettative sui giochi annunciati

Questa sera alle 19:00 si terrà l'EA Play Live 2021, all'orario indicato inizierà il pre show al quale farà seguito poi lo showcase vero e proprio, ma cosa possiamo aspettarci da questo evento estivo targato Electronic Arts?

Come sappiamo ci sarà spazio per Battlefield 2042 con DICE che dovrebbe annunciare una nuova modalità e probabilmente nuove mappe. Nei giorni scorsi EA Sports ha tolto i veli a FIFA 22 e Madden NFL 22 ma chissà che i due giochi sportivi non possano comunque essere presenti allo show.

Si parla anche del possibile ritorno di Dead Space con un reboot mentre non ci sarà Star Wars Jedi Fallen Order 2. Più che probabili nuovi titoli della collana EA Originals (tra i quali rientrano ad esempio A Way Out e It Takes Two), BioWare invece non sarà all'EA Play e dunque non vedremo Mass Effect Next e Dragon Age 4.

Chissà invece se EA presenterà il tanto atteso The Sims 5? Il quarto episodio è stato supportato a lungo e i tempi potrebbero essere maturi per un vero e proprio sequel. Appuntamento dalle 18:00 sul canale Twitch di Everyeye.it per seguire insieme il pre show e l'EA Play 2021, al termine dello show impressioni a caldo e commenti su quanto mostrato dal publisher.