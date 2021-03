EA Play 2021: un dubbio leak anticipa l'annuncio di FIFA 22 e Battlefield 6

Con il prossimo EA Play fissato per giugno 2021, cominciano ad arrivare i primi rumors su cosa Electronic Arts mostrerà durante l'evento. Stando a un leak tuttavia ben poco credibile, il colosso americano si starebbe preparando a grandi annunci su serie di punta.

Nello specifico, il leak considera sicura la presentazione di FIFA 22 e del prossimo capitolo di Battlefield, quest'ultimo con tanto di data fissata al 19 novembre 2021 è un'uscita cross-gen. In aggiunta, l'EA Play alzerà il sipario anche su The Sims 5, nuovo episodio della popolare serie simulativa, senza dimenticare Madden NFL 22, un trailer del nuovo Skate e un fantomatico Miss Universe: The Official Game. E per gli amanti dei motori grafici, la presentazione del Frostbite 4 con tanto di annuncio dei primi giochi che lo supporteranno.

Rumors che in buona parte risulta difficile prendere sul serio, sebbene la possibile presentazione di titoli come il prossimo Battlefield più volte emerso dalle voci di corridoio e l'annuale edizione di FIFA potrebbero non essere poi così lontane dalla realtà. A far crollare il castello di carta sarebbe però la presenza, tra i giochi citati nel leak, la presentazione della Stagione 9 di Apex Legends ufficialmente confermata per maggio, dunque un mese prima dell'evento. Difficile quindi prendere seriamente queste voci e si rende necessario attendere conferme da EA o dai suoi studi interni.

Di sicuro il futuro episodio di Battlefield sta già facendo molto parlare di sé: secondo altri leak, il prossimo Battlefield avrà in futuro una campagna co-op, mentre il un questionario cita la presenza in Battlefield 6 di una modalità gratuita stile COD Warzone. Sarà vero?