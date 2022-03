EA Play 2022: Electronic Arts conferma che l'evento non si farà

L'industria dei videogiochi continua ad essere sempre meno legata ai grossi eventi che ci hanno accompagnato nel corso degli anni e, a darne ulteriore conferma, è il recente annuncio di Electronic Arts in merito all'EA Play Live 2022.

Come già anticipato qualche giorno fa da Jeff Grubb, che probabilmente ha ricevuto l'informazione da qualche insider del publisher, Electronic Arts ha ufficialmente confermato che nel 2022 non si terrà il tradizionale appuntamento estivo.

Ecco di seguito il comunicato che l'azienda ha inviato alla redazione americana di IGN:

"Amiamo EA Play Live poiché è un modo per restare vicini ai nostri giocatori e condividere con loro tutte le novità. In ogni caso, quest'anno non si sono verificate le condizioni tali da consentirci di mostrare tutto in un'unica occasione. Nei nostri studi di sviluppo stanno accadendo cose incredibili e nel corso dell'anno, quando i tempi saranno maturi, vi sveleremo maggiori dettagli sui loro progetti. Restiamo in attesa di trascorrere più tempo con voi più avanti nell'anno corrente!"

Insomma, è probabile che assisteremo agli annunci in maniera diluita nel corso dei prossimi mesi e non è da escludere che tra i numerosi reveal che ci attendono vi sia anche il tanto chiacchierato open world in sviluppo presso Electronic Arts con la supervisione dell'ex boss di Monolith Productions.