EA Play il 22 luglio: confermati l'orario e il presentatore dell'evento

Electronic Arts ha pubblicato un messaggio sui social per rivelare altri dettagli sullo show EA Play in programma il 22 luglio. La compagnia ha annunciato che l'evento sarà preceduto da un pre show al via alle 19:00, conduttore sarà il pro wrestler Austin Creed.

Dopo aver saltato l'E3, Electronic Arts si prepara a svelare la sua lineup per i prossimi mesi durante lo showcase proprietario in programma a fine luglio. Ma cosa vedremo all'EA Play 2021? Sicuramente ci sarà spazio per l'annuncio di una nuova modalità di Battlefield 2042 e con ogni probabilità assisteremo alla presentazione dei nuovi giochi sportivi di EA Sports come FIFA 22 e Madden NFL 22.

Probabile spazio anche a nuove produzioni della collana EA Original (dedicata ai giochi più piccoli come A Way Out e It Takes Two) e sopratutto si rumoreggia del possibile ritorno di Dead Space. La serie horror è ferma dal 2013 (anno di pubblicazione di Dead Space 3), dopo la tiepida accoglienza dedicata al terzo episodio, Visceral Games ha lavorato su altri progetti fino alla chiusura avvenuta nel 2017.

Adesso si parla di un reboot di Dead Space in sviluppo presso EA Motive... sarà vero? Lo scopriremo il 22 luglio durante l'evento EA Play.