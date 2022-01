EA Play: 3 mesi al prezzo di 1 su PlayStation Store, l'offerta a tempo limitato

Se state cercando un modo per giocare di più spendendo poco, allora dovete assolutamente dare un'occhiata all'offerta sull'abbonamento ad EA Play disponibile sul PlayStation Store.

Sul PlayStation Store è appena partita una nuova promozione che consente di acquistare tre mesi di abbonamento a EA Play a soli 3,99 euro, ossia il prezzo normalmente assegnato a una singola mensilità. Se siete interessati, potete approfittare dell'offerta direttamente dallo Store della vostra console PlayStation o dirigendovi a questo indirizzo: avete tempo fino alle 19:00 dell'8 febbraio 2022.

Electronic Arts precisa che "l'offerta è valida solo per i nuovi membri e gli ex membri di EA Play idonei a partecipare. Gli attuali membri di EA Play non sono idonei a partecipare. Dopo il periodo iniziale di 90 giorni, l'abbonamento si rinnoverà automaticamente ogni mese al prezzo attuale dell'abbonamento mensile, fino all'annullamento. Puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento".

EA Play, per chi non lo sapesse, consente di giocare ad un ampio catalogo di giochi di Electronic Arts senza limiti finché l'abbonamento è attivo. Offre inoltre sfide e ricompense di gioco solo per i membri, la possibilità di provare in anticipo i nuovi giochi della casa (non beta o demo) e uno sconto del 10% sugli acquisti di contenuti digitali EA, inclusi giochi completi, pacchetti punti e molto altro. Di recente, in EA Play ci è finito anche Mass Effect Legendary Edition.