EA Play a 99 centesimi: la super offerta giusto in tempo per giocare in anticipo a FIFA 23

Nuova offerta EA Play: Electronic Arts propone un mese di abbonamento a soli 99 centesimi, in un periodo particolarmente florido dal momento che abbonandovi oggi potrete giocare in anticipo a FIFA 23, pagando solamente i 99 centesimi del primo mese di iscrizione.

L'offerta è valida fino alle 16:00 del 30 settembre, l'abbonamento costa 99 centesimi il primo mese, dopo il periodo promozionale il prezzo passerà a 3.99 euro ogni trenta giorni. Electronic Arts specifica che "l'abbonamento continua finché non viene annullato. Puoi annullare l'operazione in qualunque momento. Una volta annullata, la prova scadrà alla fine del periodo per il quale hai già pagato. In questo modo, non sarà più addebitato il costo dell'abbonamento; tuttavia, non sarà possibile ricevere un rimborso dei pagamenti già effettuati."

Nel momento in cui scriviamo potete abbonarvi a EA Play a 99 centesimi direttamente da PlayStation Store e Xbox Store, ricordatevi che se siete abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, l'abbonamento EA Play è già incluso nel prezzo.

Abbonarsi a EA Play è uno dei modi per giocare a FIFA 23 in anticipo prima dell'uscita, gli abbonati possono infatti provare la versione completa del gioco per dieci ore con qualche giorno di anticipo (a partire dal 27 settembre) rispetto al lancio fissato per il 30 settembre.