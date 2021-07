EA Play: tutti gli annunci dell'evento, da Dead Space a GRID Legends

Electronic Arts ha tenuto il suo evento estivo nelle scorse ore, uno showcase di breve durata (poco meno di 60 minuti) per annunciare le novità della lineup autunno/inverno e qualche sorpresa per il prossimo anno.

Condotto dal wrestler Austin Creed (Xavier Woods in WWE), lo show si è aperto con l'annuncio di GRID Legends di Codemasters, il team britannica è ora sotto l'ala di Electronic Arts e oltre a DiRT e F1 il team ha deciso di riportare in vita anche questa serie, ferma ai box da qualche anno dopo i tiepidi consensi ottenuti con GRID Autosport.

Spazio anche a Lost in Random (gioco della collana EA Originals), alla seconda stagione del vibrante Knockout City e a Battlefield Portal, nuova modalità di Battlefield 2042 incentrata sulla personalizzazione. Annunciato anche il nuovo personaggio di Apex Legends e infine ciliegina sulla torta, Electronic Arts annuncia Dead Space, sviluppato da EA Motive. Non si tratta di Dead Space 4 bensì di un titolo a metà tra remake e remaster plus, che includerà anche nuovi contenuti per la storia.

Due soli annunci di grande rilievo (Dead Space e GRID Legends) e tanti aggiornamenti su titoli noti, lo show estivo di Electronic Arts si conclude senza altre particolari sorprese.