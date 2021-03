EA Play: quanto costa, come funziona e quali giochi ci sono

EA Play è il servizio in abbonamento di Electronic Arts che vi permetterà di accedere ad un vasto catalogo di giochi pagando una quota mensile, esattamente come nel caso di Xbox Game Pass, servizio oltretutto legato (seppur indirettamente) a EA Play, come vedrete tra poco. Ma come funziona EA Play, quanto costa e cosa offre?

EA Play quanto costa

EA Play come funziona

EA Play giochi inclusi

dal momento che permette di risparmiare ben il 50% rispetto alla sottoscrizione mensile su un totale di dodici mesi. Non sono previsti al momento abbonamenti trimestrali o semestrali. L'iscrizione a EA Play PRO costa 14.99 euro al mese o 99.99 euro l'anno , in questo caso con un risparmio del 40% rispetto al pagamento mensile dell'abbonamento. Il pagamento può avvenire con carta di credito/debito o tramite account PayPal. Se siete iscritti a Xbox Game Pass Ultimate avrete accesso ai giochi EA Play come parte dell'abbonamento su Xbox e PC., l'abbonamento base da 4.99 euro al mese permette di accedere a una selezione di giochi, di ottenere il 10% sugli acquisti digitali, accesso illimitato al servizio The Play List, accesso anticipato a nuove uscite e prove gratis della durata di 10 ore. EA Play PRO offre invece gli stessi bonus con l'aggiunta di ricompense di livello PRO e l'accesso anticipato alle versioni Deluxe dei giochi Electronic Arts.Così come accade con altri servizi in abbonamento, i giochi resteranno utilizzabili fino alla scadenza dell'abbonamento, se deciderete di non rinnovare l'iscrizione non potrete più accedere ai contenuti di EA Play ma solamente ai giochi acquistati.Il catalogo dei giochi EA Play include ad oggi (marzo 2021) titoli come, Star Wars Jedi Fallen Order, Rocket Arena, Madden NFL 21,, Sea of Solitude, Apex Legends, Battlefield V, Unravel 2, A Way Out, EA Sports UFC 4, Burnout Paradise Remastered, Need for Speed Payback, Star Wars Battlefront 2 e The Sims 4, solamente per citarne alcuni. La lista è comunque in continua espansione e nuove aggiunte avvengono solitamente su base mensile.