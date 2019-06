EA Play E3 2019 tra Star Wars, Apex Legends e FIFA 20, cosa possiamo aspettarci?

L'E3 2019 losangelino di Electronic Arts inizierà sabato 8 giugno: la compagnia ha previsto infatti una serie di eventi in streaming durante l'EA Play del weekend, una formula insolita che dovrebbe però contribuire a dare visibilità ai singoli titoli dell'azienda.

Gli appuntamenti promessici dal colosso videoludico statunitense promettono infatti di coprire tutti i principali progetti in sviluppo presso le sussidiarie della compagnia. Tra i videogiochi che saranno al centro dell'iniziativa promozionale di Electronic Arts ci saranno infatti FIFA 20 e Madden NFL 20, con il primissimo gameplay di Star Wars Jedi Fallen Order e dei focus sui titoli già lanciati come con l'annuncio dei contenuti della Stagione 2 di Apex Legends, dell'Atto 2 di Anthem dedicato al Cataclisma e delle espansioni future che interesseranno gli appassionati di The Sims 4.

Non meno importanti saranno poi gli aggiornamenti che riguarderanno Battlefield 5, specie in funzione della volontà di EA DICE e Criterion di supportare attivamente la modalità Tempesta di Fuoco per incontrare i gusti e le esigenze dei cultori di sparatutto battle royale.

Nonostante la già annunciata assenza del nuovo Need for Speed, l'EA Play dell'E3 2019 potrebbe inoltre riservarci delle gradite sorprese con delle anticipazioni sul progetto next-gen di Dragon Age 4 e su proprietà intellettuali non ancora svelate. Prima di lasciarvi al nostro nuovo Video di approfondimento e di darvi appuntamento al prossimo 8 giugno, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete trovare la lista completa delle conferenze dell'EA Play 2019.