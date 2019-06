EA Play E3 2019: Video Analisi dello show con Star Wars, FIFA 20 e Apex Legends

Sabato 8 giugno Electronic Arts ha inaugurato l'E3 2019 di Los Angeles con il primo vero appuntamento pre-fiera, l'EA Play 2019, durante il quale sono stati mostrati Star Wars Jedi: Fallen Order, Apex Legends e FIFA 20, tra gli altri.

Nonostante i nomi altisonanti coinvolti, l'evento ci ha totalmente deluso. La compagnia americana ha deciso di fare a meno di una conferenza tradizionale per sostituirla con una serie di conversazioni interminabili e soporifere. Una rassegna disorganica ed eccessivamente diluita, che ha appassionato solamente all'inizio, quando è stato presentato il primo gameplay di Star Wars Jedi: Fallen Order. La finestre dedicate ad Apex Legends e Battlefield 5 sono state meno avvincenti a causa della scarsa quantità di contenuti mostrati, alcuni dei quali persino già noti, ma ad averci infastidito maggiormente è stato il trattamento che EA ha riservato a FIFA 20, quello che dovrebbe essere il suo titolo sportivo di punta. Ci aspettavamo una sequenza di gameplay, e invece nulla, solo una lunga chiacchierata priva di mordente.

Nella Video Analisi che potete visionare in apertura di notizia, il nostro Francesco Fossetti non riesce a nascondere tutta la sua delusione. Per ulteriori dettagli, vi invitiamo inoltre a leggere l'analisi della conferenza EA Play 2019.