EA Play si espande: NHL 21 ad aprile, FIFA 21 gratis da maggio anche su Game Pass Ultimate

Dopo aver festeggiato l'ottima accoglienza riservata all'esperienza cooperativa di It Takes Two, i rappresentanti di Electronic Arts fissano le finestre di pubblicazione dei due kolossal sportivi NHL 21 e FIFA 21 nel catalogo dei giochi fruibili gratuitamente dagli iscritti a EA Play.

Il primo titolo destinato a fare il suo ingresso nella selezione dei titoli accessibili dagli abbonati a EA Play è NHL 21: l'ultimo capitolo della simulazione sportiva su licenza ufficiale della National Hockey League nordamericana è il gioco scelto da Electronic Arts per rimpolpare la ludoteca di EA Play da aprile su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Senza nulla togliere a NHL 21 e agli appassionati di hockey (digitale e non), il piatto forte dell'offerta contenutistica riservata dall'azienda americana agli iscritti a EA Play è però costituito da FIFA 21. La più recente simulazione calcistica targata EA Sports sarà infatti gratis per l'utenza di EA Play a partire dal mese di maggio, con tutte le funzionalità legate alla Carriera, alle attività VOLTA, alle sfide multiplayer e al modulo FIFA 21 Ultimate Team.

Sia NHL 21 che FIFA 21, di conseguenza, saranno gratuiti per chi possiede già un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, in ragione dell'accordo sancito da Electronic Arts con Microsoft Grazie alla partnership con il colosso tecnologico americano, d'altronde, EA Play ha raddoppiato i suoi utenti dopo l'ingresso su Xbox Game Pass in virtù alla visibilità offerta dal servizio in abbonamento della casa di Redmond.