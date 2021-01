EA Play a meno di un euro! Primo mese di abbonamento in offerta su Steam

Electronic Arts si rivolge all'utenza PC su Steam con una promozione quantomai interessante. La nuova offerta lanciata dal colosso videoludico statunitense applica infatti uno sconto dell'80% sul prezzo del primo mese di abbonamento a EA Play!

Conosciuto originariamente come EA Access, il servizio EA Play consente ai suoi iscritti di accedere a un vasto catalogo di videogiochi del publisher e sviluppatore statunitense, da Star Wars Jedi Fallen Order a FIFA 20 passando per Mirror's Edge, A Way Out e tutti i capitoli delle serie di Mass Effect, Dragon Age e Dead Space.

La nuova iniziativa promozionale di EA consente quindi di poter effettuare il primo abbonamento a EA Play su PC (tramite Steam) al prezzo di soli 80 centesimi di euro, con l'opportunità di attivare o meno il rinnovo automatico per i successivi mesi di sottoscrizione al prezzo consueto di 3,99 euro.

Sin nel primo mese di abbonamento a EA Play, oltre alla fruizione del catalogo di giochi del Vault è anche possibile accedere a uno sconto fisso del 10% su tutti gli acquisti digitali di prodotti targati Electronic Arts, dai giochi completi ai pacchetti di espansione. Ulteriori vantaggi della sottoscrizione a EA Play comprendono poi l'accesso alle prove di 10 ore a nuovi titoli EA selezionati dall'editore, come FIFA 21 e Star Wars Squadrons, in aggiunta allo sblocco di ricompense esclusive e contenuti riservati ai membri.

La promozione speciale sul primo mese di abbonamento EA Play su Steam a 0,8 euro è già attiva e lo sarà fino alla giornata di martedì 9 marzo 2021.