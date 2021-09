EA Play a meno di un euro su PS4 e PS5: valido anche per giocare prima a FIFA 22!

Accanto alla possibilità di acquistare diversi giochi PS4 e PS5 a meno di 10 o 5 euro su PlayStation Store, il negozio digitale di casa Sony propone anche un'interessante offerta dedicata a EA Play.

Il servizio di abbonamento di Electronic Arts è infatti disponibile sullo store ad un prezzo scontato, che consente di usufruirne per un mese di tempo. I giocatori che non hanno mai utilizzato prima EA Play possono infatti accedere al servizio al costo di soli 0,99 euro. Terminato il periodo di validità, l'abbonamento si rinnoverà automaticamente al prezzo di 3,99 euro al mese: per evitarlo, sarà necessario disabilitare manualmente il rinnovo automatico.



Di seguito, trovate il link relativo alla promozione, che resterà disponibile solamente sino alla giornata di giovedì 30 settembre:

La proposta è particolarmente interessante per i videogiocatori appassionati di calcio. Come già segnalato sulle nostre pagine, per accedere all'Early Access di FIFA 22 in partenza questa settimana, è infatti necessario risultare in possesso di un abbonamento al servizio EA Play. Coloro che non ne hanno mai approfittato in precedenza possono dunque usufruire dell'offerta presente nel catalogo diper testare in anticipo la nuova iterazione della serie calcistica di Electronic Arts.