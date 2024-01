EA Play: che giochi ci sono gratis con l'abbonamento? Lista aggiornata 2024

EA Play è il servizio in abbonamento di Electronic Arts che permette di accedere ad un vasto catalogo di giochi completi, alle prove a tempo dei nuovi giochi e ad una serie di sconti aggiuntivi su una selezione di titoli. Ma quali giochi ci sono inclusi con l'abbonamento EA Play base da 3.99 euro al mese? Ecco la lista.

Il catalogo dei giochi EA Play include sia i titoli sportivi di Electronic Arts che le produzioni EA Original, tra cui Battlefield 2042, Dead Space Remake, Wild Hearts, EA Sports UFC 5, GRID Legends e F1 22.

Giochi EA Play

A Way Out

Anthem

Apex Legends

Battlefield 1

Battlefield 4

Battlefield V

Battlefield 2042

Battlefield Hardline

Burnout Paradise Remastered

Dead Space Remake

DiRT 4

DiRT 5

DiRT Rally

DiRT 2.0

Dragon Age Inquisition

EA Sports UFC 3

EA Sports UFC 4

EA Sports UFC 5

F1 21

F1 22

F1 23

Fe

FIFA 21

FIFA 22

FIFA 23

GRID

GRID Legends

It Takes Two

Mass Effect Legendary Edition

Mass Effect 2 Legendary Edition

Mass Effect 3 Legendary Edition

Mass Effect Andromeda

Lost in Random

Madden NFL 19

Madden NFL 21

Madden NFL 22

Madden NFL 23

Mirror’s Edge Catalyst

NBA Live 19

Need for Speed

NFS Unbound

Need for Speed Heat

Need for Speed Payback

Need for Speed Hot Pursuit Remastered

NHL 20

NHL 21

NHL 22

NHL 94 Rewind

Peggle 2

Plants vs. Zombies Garden Warfare 2

Plants vs. Zombies Battle for Neighborville

Plants vs. Zombies Garden Warfare

Project CARS

Rocket Arena

Sea of Solitude

Star Wars Battlefront

Star Wars Battlefront II

Star Wars Jedi Fallen Order

Star Wars Squadrons

Super Mega Baseball 3

Super Mega Baseball 4

The Sims 4

Titanfall 2

Unravel

Unravel 2

EA Sports PGA Tour

EA Sports Super Mega Baseball 4

Wild Hearts

A cadenza irregolare vengono aggiunti e rimossi giochi dalla lista, dunque l'elenco potrebbe subire variazioni in futuro. Da precisare come in ogni caso EA Play non includa giochi al day one, privilegio questo esclusivo dell'abbonamento EA Play PRO su PC. Gli abbonati EA Play base possono però provare in anticipo per i 10 ore la maggior parte delle nuove uscite del catalogo Electronic Arts.