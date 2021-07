EA Play Live 2021, da Battlefield 2042 a Lost in Random: primi dettagli sul programma

In attesa dell'appuntamento EA Play Sotto i Riflettori dedicato ad Apex Legends e Battlefield 2042, in programma per oggi giovedì 8 luglio, sono disponibili anche alcune informazioni in merito allo show principale organizzato da Electronic Arts.

In programma per il prossimo giovedì 22 luglio, alle ore 19:00, l'EA Play Live 2021 porterà con sé sia aggiornamenti su produzioni già annunciate sia alcune sorprese. Il colosso videoludico non ha ovviamente svelato tutte le sue carte, ma ha comunque offerto alcuni primi dettagli. Si apprende così che la diretta includerà un breve pre-show, durante il quale saranno protagonisti i giochi in uscita a breve, mentre l'evento principale lascerà spazio ad un orizzonte temporale più ampio.



Il main show avrà invece una durata di circa 40 minuti, che verranno scanditi, promette EA, da un ritmo serratissimo. Tra i titoli già confermati, figurano Apex Legends e Battlefield 2042, ma vi sarà spazio anche per i titoli Indie di EA Originals, con la presentazione del primo gameplay dell'intrigante Lost in Random. Presenti all'appello anche un "paio di altri giochi" dall'identità ancora misteriosa: su questo fronte è bene tuttavia ricordare che è stato già confermato che Dragon Age 4 e il nuovo Mass Effect non saranno all'EA Play Live 2022.