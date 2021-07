EA Play Live del 22 luglio: seguite la maratona sul canale Twitch di Everyeye dalle 18

Manca ormai poco all'EA Play Live 2021, l'evento approntato da Electronic Arts per mostrare i videogiochi in arrivo da qui ai prossimi mesi su PC e console. Quale occasione migliore per organizzare una maratona sul canale Twitch di Everyeye in compagnia della nostra redazione e della community?

Nonostante la preannunciata assenza di giochi su Star Wars, di Dragon Age e di Skate 4, il colosso videoludico americano conferma di aver allestito uno show pieno di sorprese per gli appassionati.

L'importante vetrina mediatica dell'EA Play Live farà da sfondo ad un focus sulla prossima Stagione di Apex Legends, al reveal della terza modalità di Battlefield 2042 e a numerosi approfondimenti sui videogiochi indie che fanno parte del programma EA Originals, come l'ambiziosa avventura gotica Lost in Random. Che dire, poi, di FIFA 22 e delle altre finestre che potrebbero aprirsi sulle prossime edizioni dei titoli della linea EA Sports? Come spesso avviene in questi casi, Electronic Arts potrebbe approfittare dell'occasione per lasciarci sbirciare tra le pieghe dei progetti nextgen attesi al lancio nei prossimi anni su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

La nostra maratona avrà inizio alle ore 18:00 per tenervi compagnia fino all'apertura dell'EA Play Live, prevista per le 19:00 del 22 luglio dopo un pre-show che potrebbe fare da sfondo a ulteriori annunci o World Premiere. Qualora non l'aveste ancora fatto, vi invitiamo a effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye e di seguire insieme a noi l'EA Play Live e tutti gli eventi mediatici che ci accompagneranno fino all'autunno (e oltre).

